Названа минимальная зарплата для покупки «однушки» в ипотеку

«Этажи»: ипотечник с «однушкой» должен зарабатывать около 35 тысяч рублей

В среднем по России ипотечник с однокомнатной квартирой в новостройке должен зарабатывать около 35 тысяч рублей. Размер зарплаты, подходящий для оформления кредита на такой тип жилья в зависимости от мегаполиса, назвало агентство «Этажи». Исследование компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

При расчетах аналитики основывались на ноябрьских данных о средней цене квадратного метра в новостройке — 122 тысячи рублей. Площадь однокомнатной квартиры — в среднем 35 квадратов. Ежемесячный платеж по семейной ипотеке под 6 процентов с минимальным первоначальным взносом и сроком кредитования 20 лет, по данным агентства, составляет 24,5 тысячи рублей.

Самым выгодным для оформления жилищной ссуды на «однушку» оказался Волгоград. Местным жителям хватает зарплаты в 25 880 рублей. Следом за ним идет Челябинск — там достаточно иметь доход в 27 885 рублей. Третье место в рейтинге занимает Воронеж с минимальным заработком в 29 724 рубля. Для ипотеки на однокомнатные квартиры в Самаре и Нижнем Новгороде уже потребуется чуть больше 30 тысяч рублей ежемесячного дохода.

В Екатеринбурге зарплата заемщика должна равняться 34 965 рублям, в Казани — 44 434 рублям. В Санкт-Петербурге для выплат по кредиту подойдет доход в размере 53 647 рублей, а в Москве — 77 993 рублей.

Как пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова, на рынке недвижимости можно найти варианты и по более низкой цене либо искать квартиру площадью поменьше. Кроме того, можно увеличить размер первоначального взноса. Изменив эти параметры, можно задуматься об ипотеке и с меньшим заработком.

Ранее стала известна средняя стоимость ремонта в квартире в России. Стоимость черновых работ обойдется в среднем в 470 тысяч рублей, а предчистовых — в 90 тысяч. Полный ремонт будет стоить около 800 тысяч рублей.