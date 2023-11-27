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06:00, 27 ноября 2023Среда обитания

Названа средняя стоимость ремонта в квартире

«Домклик»: ремонт в квартире стоит порядка 800 тысяч рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Почти половина россиян россиян планируют сделать ремонт в квартире в 2024 году. Стоимость черновых работ обойдется, в среднем, в 470 тысяч рублей, предчистовых — в 90 тысяч. Полный ремонт будет стоить порядка 800 тысяч рублей. Такие данные привели исследователи сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик».

Эксперты провели опрос и выяснили, что в новом году ремонтом планируют заняться 44 процента россиян. 24 процента думают потратить до 50 и 100 тысяч рублей, 25 — до 300, 13 — до 500, 10 — до миллиона. Еще 3 процента опрошенных считают, что на ремонт стоит отложить до трех миллионов.

Эксперты Аналитического центра Домклик также отметили, что россияне делают выбор в пользу первичных квартир без отделки и предпочитают делать ремонт самостоятельно. Согласно статистике сервиса, около 60 процентов просмотров приходится на такие квартиры.

«Черновая отделка, в среднем, обходится в 470 тысяч рублей, стоимость предчистовых работ оценивается в 90 тысяч. Полный ремонт квартиры (черновая, предчистовая и чистовая отделка) сегодня обойдется примерно в 800 тысяч рублей. Большинство опрошенных (48 процентов) будут делать ремонт на личные накопления, 35 — потратят средства из текущих доходов, в том числе полученные на подработке. 14 процентов респондентов планируют взять кредит, а 3 процента одолжат средства у друзей и родственников», — рассказали исследователи.

Ранее россиянам назвали срок снижения ипотечных ставок. По мнению эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, ипотека может подешеветь в следующем году.

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      Наталия Белова
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