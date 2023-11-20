Назван срок снижения ипотечных ставок

Эксперт Ракута: ставки по ипотеке могут снизиться в 2024 году

В 2024 году ипотека в России может подешеветь. Срок снижения ставок по кредитам на жилье назвал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, передает канал «360».

Сейчас ставки по рыночной ипотеке без учета скидок от банков поднялись выше 17 процентов. Причина роста — увеличение ключевой ставки Центробанком. При этом, по словам эксперта, снижения ключевой ставке в ближайшее время не ожидается, так как регулятор указывает на высокий уровень инфляции и проводит дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

На фоне этого ипотечные ставки могут снизится не раньше середины или конца 2024 года. Ракута посоветовал россиянам повременить с покупкой квартиры в ипотеку при небольшом первоначальном взносе и неспособности правильно рассчитать свой доход.

Ранее эксперт спрогнозировали увеличение объема сделок с обменом недвижимости в 2024 году в Московском регионе. Спрос на такой формат приобретения недвижимости может вырасти до 15 процентов