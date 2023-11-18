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07:30, 18 ноября 2023Среда обитания

В России предрекли бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году

В России спрогнозировали увеличение числа сделок с обменом недвижимости в 3 раза
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Доля сделок с обменом на рынке Московского региона в 2024 году может вырасти в три раза. К такому выводу пришли аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, на сегодняшний день обмен составляет незначительную долю от общего числа сделок — от 3 до 5 процентов. Однако в 2024 году тенденция может измениться, и спрос на этот формат приобретения недвижимости вырастет до 15 процентов, считают они.

Отмечается, что рынок уже сталкивался с аналогичной ситуацией в 2014-2015 годах, когда следом за резким ростом ключевой ставки, увеличились ставки по ипотеке.

Часть покупателей выбирают обмен с примерно одинаковым метражом жилья с целью переезда в новую локацию, другие ищут возможность увеличить жилплощадь, сообщили в компании. Дело в том, что высокие ставки на вторичные квартиры не всем позволяют приобрести лот стандартным методом так, чтобы уложиться в запланированный бюджет. В итоге покупатели выбирают альтернативу — ищут собственника, который готов провести сделку в формате обмена. При этом при обмене малогабаритных квартир на крупногабаритные чаще всего требуется доплата.

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Основная сложность обмена связана с тем, что на вторичном рынке практически невозможно найти идентичные лоты с аналогичной площадью, количеством комнат, планировкой, ремонтом, ближайшей инфраструктурой, транспортной доступностью и другими параметрами. Кроме того, сайты-классифайды не предусматривают разделов для покупателей, желающих обменяться квартирами, что усложняет подбор.

«Сделка с обменом проводится по договору мены или купли-продажи. До ее заключения важно проверить документы собственника, убедиться нет ли на квартире обременений, а также оценить реальную выгоду обмена, учтя все характеристики объекта», — прокомментировала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов, эксперт по рынку недвижимости Константин Апрелев посоветовал россиянам отложить покупку квартиры с использованием рыночной ипотеки и дождаться более выгодных условий.

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      Екатерина Смирная
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