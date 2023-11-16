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13:30, 16 ноября 2023Среда обитания

Россиянам отсоветовали покупать жилье в ипотеку

Риелтор Апрелев: покупку квартиры в кредит лучше отложить
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Покупку квартиры с использованием рыночной ипотеки лучше отложить и дождаться более выгодных условий. Такой совет россиянам дал вице-президент Гильдии риэлторов, эксперт по рынку недвижимости Константин Апрелев, пишет Общественная Служба Новостей.

После повышения ключевой ставки Центробанком до 15 процентов, ставка по ипотеке на вторичное жилье выросла до 17 процентов годовых. На таких условиях для значительной доли россиян кредиты стали недоступными. Однако если покупка квартиры человеку сейчас необходима или он нашел подходящий объект, то стоит попробовать оформить кредит, считает эксперт. После понижения ставки будет возможность рефинансировать ипотеку, напомнил Апрелев.

Риелтор отметил, что за счет льготных программ ипотека на новостройки сейчас выгоднее, чем на готовые квартиры. Кроме того, если у человека есть накопления на покупку жилья, то в ожидании более привлекательных условий есть возможность получить достаточно большие начисления по процентам, так как ставки по депозитам доходят до 15 процентов, подчеркнул специалист. «Это, на самом деле, может быть разумно. Поэтому с ипотекой можно не торопиться», — заключил Апрелев.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов отсоветовал россиянам торопиться с покупкой вторичных квартир. Эксперт призвал отложить заключение сделки как минимум до 2024 года.

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      Нина Ташевская
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