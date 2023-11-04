Россиянам отсоветовали покупать один тип квартир

Риелтор Самойлов: покупку вторичного жилья стоит отложить до 2024 года

Покупку квартир на вторичном рынке стоит отложить как минимум до 2024 года. Такой совет жителям страны дал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам риелтора, цены на готовое жилье еще не пошли вниз под влиянием сокращающегося спроса. «Вероятно, что они пойдут вниз в будущем году. При этом ипотека значительно подорожала. В этих условиях, конечно, с экономической точки зрения покупать квартиру [вторичное жилье — прим. «Ленты.ру»] плохо и невыгодно», — считает Самойлов.

При этом с приобретением квартир в новостройках стоит поторопиться, так как на них пока еще действуют льготные программы. «Поэтому, исходя из этих параметров, если есть возможность и понимание, что эту ипотечную кабалу будет возможность полноценно обслуживать, новостройки сейчас покупать можно. В части "вторички" — это не очень целесообразно и рентабельно», — заключил эксперт.

Ранее россиянам отсоветовали торопиться с покупкой любых квартир. По словам специалистов, необходимо хорошо оценить все риски, так как спонтанные действия могут негативно сказаться на финансовом положении.