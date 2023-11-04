Россиянам отсоветовали покупать один тип квартир
Покупку квартир на вторичном рынке стоит отложить как минимум до 2024 года. Такой совет жителям страны дал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам риелтора, цены на готовое жилье еще не пошли вниз под влиянием сокращающегося спроса. «Вероятно, что они пойдут вниз в будущем году. При этом ипотека значительно подорожала. В этих условиях, конечно, с экономической точки зрения покупать квартиру [вторичное жилье — прим. «Ленты.ру»] плохо и невыгодно», — считает Самойлов.
При этом с приобретением квартир в новостройках стоит поторопиться, так как на них пока еще действуют льготные программы. «Поэтому, исходя из этих параметров, если есть возможность и понимание, что эту ипотечную кабалу будет возможность полноценно обслуживать, новостройки сейчас покупать можно. В части "вторички" — это не очень целесообразно и рентабельно», — заключил эксперт.
Ранее россиянам отсоветовали торопиться с покупкой любых квартир. По словам специалистов, необходимо хорошо оценить все риски, так как спонтанные действия могут негативно сказаться на финансовом положении.