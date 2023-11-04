Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:46, 4 ноября 2023Среда обитания

Россиянам отсоветовали покупать один тип квартир

Риелтор Самойлов: покупку вторичного жилья стоит отложить до 2024 года

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Покупку квартир на вторичном рынке стоит отложить как минимум до 2024 года. Такой совет жителям страны дал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам риелтора, цены на готовое жилье еще не пошли вниз под влиянием сокращающегося спроса. «Вероятно, что они пойдут вниз в будущем году. При этом ипотека значительно подорожала. В этих условиях, конечно, с экономической точки зрения покупать квартиру [вторичное жилье — прим. «Ленты.ру»] плохо и невыгодно», — считает Самойлов.

При этом с приобретением квартир в новостройках стоит поторопиться, так как на них пока еще действуют льготные программы. «Поэтому, исходя из этих параметров, если есть возможность и понимание, что эту ипотечную кабалу будет возможность полноценно обслуживать, новостройки сейчас покупать можно. В части "вторички" — это не очень целесообразно и рентабельно», — заключил эксперт.

Ранее россиянам отсоветовали торопиться с покупкой любых квартир. По словам специалистов, необходимо хорошо оценить все риски, так как спонтанные действия могут негативно сказаться на финансовом положении.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев заявил о гарантирующем безопасность России на годы вперед оружии

      У Турции пошатнулось доверие к Евросоюзу

      Воздушную тревогу объявили по всей Украине

      Россиянам отсоветовали покупать один тип квартир

      Стали известны подробности смерти Протопопова

      Израиль дал три часа для эвакуации жителей северных районов Газы

      Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником

      Эрдоган перестал считать Нетаньяху своим собеседником

      В России заявили о необоснованном росте цен на стройматериалы

      Россиянам назвали дешевые направления для путешествий на ноябрьские праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости