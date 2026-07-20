Главком ВСУ извинился перед отправленным в отставку Федоровым

Главком ВСУ Сырский извинился перед отправленным в отставку министром обороны Федоровым

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский извинился перед отправленным в отставку министром обороны республики Михаилом Федоровым. Его слова передает «Страна.ua».

«Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите», — написал Сырский.

По словам украинского главкома, информация о конфликте между ним и Федоровым стала неожиданностью.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило, что Федорова отправили в отставку из-за конфликта с Сырским.