Путин пообещал создать инфраструктуру для туризма во всех нацпарках к 2030 году

Путин пообещал создать инфраструктуру для туризма во всех нацпарках РФ к 2030 г.

Президент России Владимир Путин пообещал создать туристическую инфраструктуру во всех национальных парках России к 2030 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры», — сказал глава государства на совещании о создании круглогодичных морских курортов.

Путин добавил, что обсуждал с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным продолжение строительства трасс через всю страну.

Президент также призвал регионы страны делать все возможное для создания морских круглогодичных курортов. Глава государства попросил руководство субъектов использовать для этого все доступные инструменты финансирования.

