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21:22, 28 марта 2024Путешествия

Путин пообещал создать инфраструктуру для туризма во всех нацпарках к 2030 году

Путин пообещал создать инфраструктуру для туризма во всех нацпарках РФ к 2030 г.
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пообещал создать туристическую инфраструктуру во всех национальных парках России к 2030 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры», — сказал глава государства на совещании о создании круглогодичных морских курортов.

Путин добавил, что обсуждал с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным продолжение строительства трасс через всю страну.

Президент также призвал регионы страны делать все возможное для создания морских круглогодичных курортов. Глава государства попросил руководство субъектов использовать для этого все доступные инструменты финансирования.

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      Марина Совина
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