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22:30, 4 мая 2024Мир

В США активисты пытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны

В Нью-Йорке пытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны

В Нью-Йорке активисты попытались помешать шествию, посвященному памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что группа людей, скандируя антироссийские лозунги, предприняла попытку заблокировать колонну участников акции. После этого провокаторы безуспешно пытались закрыть проход к мемориалу погибших солдат.

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      Марина Совина
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