В США активисты пытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны
В Нью-Йорке пытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны
В Нью-Йорке активисты попытались помешать шествию, посвященному памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что группа людей, скандируя антироссийские лозунги, предприняла попытку заблокировать колонну участников акции. После этого провокаторы безуспешно пытались закрыть проход к мемориалу погибших солдат.