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17:21, 8 мая 2023Мир

В Париже разогнали мешавших старту «Бессмертного полка» провокаторов

Полиция в Париже разогнала провокаторов, мешавших старту «Бессмертного полка»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Парижская полиция разогнала провокаторов с площади Республики, где стартует акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в начале акции к месту сбора стали подходить выкрикивающие антироссийские лозунги люди. При этом они демонстрировали украинскую символику. Сотрудники полиции вытеснили мешавших мероприятию провокаторов с площади.

Известно, что шествие «Бессмертного полка» движется в сторону кладбища Пер-Лашез под песни военных времен. Французские правоохранительные органы следят за порядком.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что парад в честь Дня Победы 9 мая пройдет в обычном режиме. Кроме того, президент России Владимир Путин также примет участие и выступит на мероприятии.

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Екатерина Ештокина
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