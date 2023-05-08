В Париже разогнали мешавших старту «Бессмертного полка» провокаторов

Полиция в Париже разогнала провокаторов, мешавших старту «Бессмертного полка»

Парижская полиция разогнала провокаторов с площади Республики, где стартует акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в начале акции к месту сбора стали подходить выкрикивающие антироссийские лозунги люди. При этом они демонстрировали украинскую символику. Сотрудники полиции вытеснили мешавших мероприятию провокаторов с площади.

Известно, что шествие «Бессмертного полка» движется в сторону кладбища Пер-Лашез под песни военных времен. Французские правоохранительные органы следят за порядком.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что парад в честь Дня Победы 9 мая пройдет в обычном режиме. Кроме того, президент России Владимир Путин также примет участие и выступит на мероприятии.

