Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме

Пресс-секретарь Песков: Путин не отменяет выступление на параде в День Победы

Парад в честь Дня Победы 9 мая пройдет в обычном режиме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что на данный момент готовится обычный парад. Кроме того, президент России Владимир Путин также примет участие и выступит на мероприятии.

Днем 3 мая стало известно о попытке атаки беспилотников на Кремль. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Песков после попытки атаки на Кремль сообщил, что планы по проведению 9 мая парада, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.