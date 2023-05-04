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13:01, 4 мая 2023Россия

Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме

Пресс-секретарь Песков: Путин не отменяет выступление на параде в День Победы
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Парад в честь Дня Победы 9 мая пройдет в обычном режиме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что на данный момент готовится обычный парад. Кроме того, президент России Владимир Путин также примет участие и выступит на мероприятии.

Днем 3 мая стало известно о попытке атаки беспилотников на Кремль. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Песков после попытки атаки на Кремль сообщил, что планы по проведению 9 мая парада, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.

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Никита Абрамов
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