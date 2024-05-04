Адвокат блогеров Чекалиных сообщил об отсутствии у них задолженности перед ФНС

Адвокат блогеров Чекалиных сообщил, что у них нет задолженности перед ФНС

У блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных в настоящий момент нет задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил их адвокат Константин Третьяков, передает ТАСС.

Он пояснил, что блогеры подали декларацию за 2023 год, срок оплаты истекает 15 июля.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что на Валерию Чекалину подали в суд из-за задолженности в размере 22 миллионов рублей логистической компании, занимающейся складами и поставками косметики Letique. Уточнялось, что стороны уже пришли к компромиссу и договорились, что блогерша погасит долг в пять этапов. Вся сумма должна быть выплачена до 31 мая.