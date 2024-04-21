На блогершу Лерчек подали в суд из-за миллионных долгов

Shot: на Лерчек подали в суд из-за долгов в размере 22 миллионов рублей

На блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, подали в суд из-за задолженности в размере 22 миллионов рублей логистической компании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что указанная компания «Темполайн Логистика» занималась складами и поставками косметики Letique. С 2019 года накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку бирюзовых баночек с косметическими продуктами.

В настоящее время стороны уже пришли к компромиссу: Лерчек предстоит погасить долг в пять этапов. Вся сумма должна быть выплачена до 31 мая.

Ранее судья мирового судебного участка на два месяца приостановил бракоразводный процесс между блогером Лерчек с супругом Артемом. Заседание отложено до 11 июня. Сами блогеры в суде не появляются, их интересы представляют юристы.