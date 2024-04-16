Суд дал Лерчек с мужем два месяца на примирение

Судья приостановил бракоразводный процесс Лерчек на два месяца

Судья мирового судебного участка на два месяца приостановил бракоразводный процесс между блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) с супругом Артемом. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание отложено до 11 июня. Сами блогеры в суде не появляются, их интересы представляют юристы.

О том, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака, стало известно 19 марта. Перед этим блогерша призналась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.

Супруги решили разделить имущество, инициатором судебного разбирательства выступил Артем Чекалин.

