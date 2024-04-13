Блогерша Лерчек и ее муж начали раздел совместно нажитого имущества в суде

Муж блогерши Лерчек подал в суд иск на раздел совместно нажитого имущества

Блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, и ее муж Артем начали раздел совместно нажитого имущества в суде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Инициатором судебного разбирательства выступил бизнесмен, который подал мск к своей супруге. Его заявление, как указано в картотеке судов, зарегистрировано в Симоновском суде Москвы 12 апреля.

Ранее сообщалось, что Лерчек отказалась мириться с мужем. В марте Чекалиным дали месяц на примирение, однако супруги все-таки решили разойтись. Защитник блогерши подчеркнул, что шансов на воссоединение семьи нет. Также стало известно, что пара не явилась на новое заседание суда по бракоразводному процессу, которое состоялось 12 апреля. Вместо них в суде присутствовали адвокаты.

О том, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака, стало известно 19 марта. Перед этим блогерша призналась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.

