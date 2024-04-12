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13:17, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек отказалась мириться с мужем

Блогерша Лерчек отказалась мириться с мужем Артемом Чекалиным

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, отказалась мириться с мужем, бизнесменом Артемом Чекалиным. Об этом пишет Mash.

Сообщается, что в марте Чекалиным дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись. «Защитник Лерчек заявил: шансов [на воссоединение] нет», — уточняется в публикации.

Также стало известно, что пара не явилась на новое заседание суда по бракоразводному процессу, которое состоялось 12 апреля. Вместо них в суде присутствовали адвокаты.

Ранее Чекалины в соцсетях рассказали о расторжении брака. Так, блогерша заявила, что решение подать на развод было самым сложным и болезненным в ее жизни. Ее супруг высказался о расставании словами «так в жизни бывает».

О том, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака, стало известно 19 марта. Перед этим блогерша призналась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.

Уголовное дело в отношении Чекалиных было возбуждено в марте 2023 года. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Кроме того, им обоим предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств. В декабре 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных было прекращено.

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      Маргарита Щигарева
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