Суд оправдал обвиняемую в избиении мужа актрису сериала «Кухня»

Пресненский суд Москвы удовлетворил апелляционную жалобу актрисы Елены Ксенофонтовой, которую ранее приговорили к штрафу за избиение мужа. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС.

«Приговор мирового судьи судебного участка № 377 Пресненского района Москвы в отношении Ксенофонтовой Елены Юрьевны отменить, производство по уголовному делу прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — гласит решение судьи. Оно вступило в законную силу.

Ранее Ксенофонтова была признана виновной по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса («Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, в отношении близких лиц»). Актриса должна была выплатить штраф в пять тысяч рублей.

В побоях Ксенофонтову обвинил ее муж Александр Рыжих. Он утверждал, что актриса пыталась его убить, та это отрицала, заявляя, что сама подвергалась домашнему насилию.

Елена Ксенофонтова исполнила одну из главных ролей в сериале «Кухня», а также в его спин-оффе, ситкоме «Отель Элеон». Она также сыграла в фильмах «Ярик» и «Плен страсти».