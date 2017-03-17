Убийцу режиссера Тамары Якжиной приговорили к 13 годам колонии

Тушинский суд Москвы приговорил Игоря Дроздова, признанного виновным в убийстве режиссера-документалиста Тамары Якжиной, к 13 годам колонии. Об этом в пятницу, 17 марта, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Суд также вынес приговоры трем другим фигурантам дела: Эльману Карякину, Роману Фирсову и Ирине Ереминой. Все они осуждены по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Приготовление к мошенничеству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Дроздов, помимо приготовления к мошенничеству, осужден по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа суд приговорил Дроздова к 13 годам лишения свободы, Фирсова — к трем годам лишения свободы, Карякина и Еремину — к двум годам», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что Дроздов и Карякин будут отбывать наказания в исправительных колониях строгого режима, Фирсов и Еремина — в колониях общего режима.

По данным следствия, Якжина была убита 12 марта 2015 года. «Один из задержанных встретил потерпевшую на улице и предложил подвезти ее. В пути следования между Якжиной и водителем возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой он совершил убийство режиссера. Затем мужчина вывез тело женщины на территорию Московской области и захоронил», — рассказали в Следственном комитете.

Тамара Якжина — член Союза кинематографистов и Союза журналистов России. Ее последней работой стал документальный фильм «Папа, который не умер…» о Папе Римском Иоанне Павле II.