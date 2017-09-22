Заказчики памятника Калашникову назвали барельеф с ошибкой полетом фантазии

Чертежи немецкой штурмовой винтовки уберут с барельефа на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову. Об этом агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 22 сентября, сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

«Важно понимать, что Военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — подчеркнул Кононов.

Представитель РВИО выразил благодарность историку Юрию Пашолоку, обнаружившему ошибку в монументе. «Мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку, действительно, он и его подмастерье что-то напутали», — добавил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что Пашолок обнаружил на барельефе памятника схему винтовки Sturmgewehr 44, разработанной немецким конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году. Щербаков заявил, что готов исправить ошибку.

Скульптура была открыта в Москве 19 сентября.