С памятника Калашникову убрали изображение немецкой винтовки

Специалисты мастерской скульптора Салавата Щербакова, автора памятника оружейнику Михаилу Калашникову, удалили с барельефа монумента изображение чертежа немецкой винтовки StG 44, по ошибке включенное в композицию. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает ТАСС.

«Ошибку в чертеже уже устранили. Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику», — заявила Надежда Усманова, руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества (РВИО), которое выступало заказчиком памятника.

По словам Усмановой, демонтаж монумента для проведения корректировочных работ не потребовался. Ранее в РВИО назвали чертеж немецкой винтовки на плите барельефа на памятнике Калашникову полетом творческой фантазии скульптора.

Ранее в пятницу сообщалось, что историк Юрий Пашолок обнаружил на барельефе памятника вместо чертежа автомата АК-47 схему винтовки Sturmgewehr 44, разработанной немецким конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году. Скульптор Щербаков усомнился в том, что Пашолок — реальная личность, но все же выразил готовность исправить ошибку.

Памятник Михаилу Калашникову был открыт в Москве 19 сентября и сразу стал объектом споров москвичей об уместности и качестве такого монумента. Музыкант Андрей Макаревич назвал ее бездарной и уродливой. Позднее похожее мнение высказал певец Сергей Лазарев.