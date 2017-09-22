Убравшие изображение немецкой винтовки с памятника Калашникову угодили в полицию

Столичная полиция задержала специалистов мастерской скульптора Салавата Щербакова, автора памятника оружейнику Михаилу Калашникову, которые 22 сентября удалили с барельефа монумента изображение чертежа немецкой винтовки StG 44, по ошибке включенное в композицию. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что рабочие были доставлены в полицию для дачи объяснений, после чего были отпущены.

Он также указал, что удаление изображения с памятников было согласовано с префектурой Тверского района, при этом рабочие не имели при себе никаких документов.

Ранее в пятницу сообщалось, что историк Юрий Пашолок обнаружил на барельефе памятника вместо чертежа автомата АК-47 схему винтовки Sturmgewehr 44, разработанной немецким конструктором Хуго Шмайссером в 1944 году. Скульптор Щербаков усомнился в том, что Пашолок — реальная личность, но все же выразил готовность исправить ошибку.

Памятник Михаилу Калашникову был открыт в Москве 19 сентября и сразу стал объектом споров москвичей об уместности и качестве такого монумента. Музыкант Андрей Макаревич назвал ее бездарной и уродливой. Позднее похожее мнение высказал певец Сергей Лазарев.

