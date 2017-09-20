Культура
 

Певец Сергей Лазарев назвал отвратительной установку памятника Калашникову

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Сергей Лазарев
Сергей Лазарев

Российский эстрадный певец Сергей Лазарев вслед за музыкантом Андреем Макаревичем раскритиковал установку памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. В своем Instagram в среду, 20 сентября, артист назвал монумент некрасивым, а выбор места для него — отвратительным.

«Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей, постоянно вводя новые запреты, и тут же ставит памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить негодование», — возмутился Лазарев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Не могу промолчать... это отвратительно ставить в центре столицы такой памятник. Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей , постоянно вводя новые запреты, И тут же ставит памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить негодование. да, я понимаю, что мы гордимся таким изобретением, как автомат Калашникова и никто не против поставить памятник Михаилу Калашникову, НО, ведь не в центре Москвы, да еще такой некрасивый памятник!!! Это , на мой взгляд, Перебор!!! Задача устрашить? Ну тогда, выполнена на 5! Смотреть страшно ! Я не против памятника, но на мой взгляд , для такого памятника выбрано неправильное место! P.s. Спасибо, что в противовес хоть создаются такие парки, как "Зарядье" !

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Певец подчеркнул, что на монумент страшно смотреть и место для него выбрано неправильное.

Некоторые интернет-пользователи в комментариях к посту обрушились на Лазарева с критикой, обвинив артиста в гомосексуализме и предложив ему поменять место жительства. Исполнитель в ответ на это подчеркнул, что каждый имеет право на мнение, и попросил не переходить на личности.

Накануне Макаревич раскритиковал «бездарный и уродливый» памятник Калашникову. Музыкант посетовал на то, что скульптура сделана плохо: «Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» Автор монумента Салават Щербаков предложил лидеру «Машины времени» не лезть в профессию скульптора.

Церемония открытия монумента состоялась в тот же день на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Высота монумента составила 7,5 метра, композиция изображает Калашникова, держащего в руках автомат.

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