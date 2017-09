Певец Сергей Лазарев назвал отвратительной установку памятника Калашникову

Не могу промолчать... это отвратительно ставить в центре столицы такой памятник. Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей , постоянно вводя новые запреты, И тут же ставит памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить негодование. да, я понимаю, что мы гордимся таким изобретением, как автомат Калашникова и никто не против поставить памятник Михаилу Калашникову, НО, ведь не в центре Москвы, да еще такой некрасивый памятник!!! Это , на мой взгляд, Перебор!!! Задача устрашить? Ну тогда, выполнена на 5! Смотреть страшно ! Я не против памятника, но на мой взгляд , для такого памятника выбрано неправильное место! P.s. Спасибо, что в противовес хоть создаются такие парки, как "Зарядье" !

