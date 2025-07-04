Дрон ВСУ сдетонировал у многоквартирного дома в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: Дрон ВСУ сдетонировал в поселке Октябрьский

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал у жилого многоквартирного дома в поселке Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе ребенок.

Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также ее дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте Вячеслав Гладков

Чиновник добавил, что из-за взрыва в доме было повреждено остекление.

Ранее были опубликованы кадры разрушений после атаки почти трех десятков дронов на Ростовскую область.