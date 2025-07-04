Опубликованы кадры разрушений после атаки почти трех десятков дронов на регион России

Опубликованы кадры из Ростовской области, где сбили почти три десятка дронов

В сети появились кадры разрушений в Ростовской области, которая в ночь на 4 июля подверглась атаке почти трех десятков беспилотников. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых в Азове, видны разбросанные повсюду обломки. В многоквартирных домах выбило окна, из которых выпали москитные сетки, осколками также посекло автомобили. На видеозаписи звучит звук сирены.

Ранее в сети появились кадры падения и мощного взрыва беспилотника в Ростовской области. На одной видеозаписи дрон начинает резко снижаться после звука взрыва — когда он достигает земли и взрывается, образуется огненный шар. На другой видеозаписи дрон падает и взрывается рядом с многоэтажкой.

ВСУ атаковали Ростовскую область 4 июля, над регионом сбили 26 дронов. Из-за атаки там оказался поврежден двухэтажный дом, и плита перекрытия рухнула на пенсионерку. Один человек, как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, в результате получил несовместимые с жизнью травмы.