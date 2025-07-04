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09:07, 4 июля 2025Россия

Опубликованы кадры разрушений после атаки почти трех десятков дронов на регион России

Опубликованы кадры из Ростовской области, где сбили почти три десятка дронов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры разрушений в Ростовской области, которая в ночь на 4 июля подверглась атаке почти трех десятков беспилотников. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых в Азове, видны разбросанные повсюду обломки. В многоквартирных домах выбило окна, из которых выпали москитные сетки, осколками также посекло автомобили. На видеозаписи звучит звук сирены.

Ранее в сети появились кадры падения и мощного взрыва беспилотника в Ростовской области. На одной видеозаписи дрон начинает резко снижаться после звука взрыва — когда он достигает земли и взрывается, образуется огненный шар. На другой видеозаписи дрон падает и взрывается рядом с многоэтажкой.

ВСУ атаковали Ростовскую область 4 июля, над регионом сбили 26 дронов. Из-за атаки там оказался поврежден двухэтажный дом, и плита перекрытия рухнула на пенсионерку. Один человек, как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, в результате получил несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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