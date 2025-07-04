В Белом доме разгорелись споры по поводу энергосанкций против России

Politico: Уиткофф и глава МВД США Бергам поспорили из-за энергосанкций против РФ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава американского Министерства внутренних дел (МВД) разошлись во мнениях по поводу дальнейшей судьбы санкций против российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). О споре внутри Белого дома по этому вопросу сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники, Уиткофф настаивает на снятии всех энергетических санкций с России, тогда как Бергам придерживается противоположной точки зрения по этой теме. Он считает, что РФ нужно максимально вытеснить с глобального энергетического рынка. Подобные разногласия ведут к тому, что «внутри администрации Трампа разгораются дебаты», уточняется в материале.

Уиткофф полагает, что снятие некоторых санкций с России позволит рассчитывать на прогресс в переговорах по поводу прекращения боевых действий на Украине и закрепит за США роль главного посредника в разрешении кризиса. В Европе, напротив, намерены усиливать санкционное давление на российскую экономику, в том числе на энергетический сектор, подчеркивала ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о планах как можно скорее принять 18-й пакет антироссийских санкций. Однако намерения властей ЕС заблокировали представители Венгрии и Словакии, которые продолжают зависеть от импорта энергоресурсов из РФ. До этого ЕС пришлось отказаться от включения в новый перечень ограничений снижения потолка цен на российскую нефть с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. Причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.