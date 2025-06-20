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16:03, 20 июня 2025Экономика

Евросоюз передумал снижать потолок цен на российскую нефть

Politico: ЕC не снизит потолок цен на нефть из-за хаоса на Ближнем Востоке
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европейский союз (ЕС) передумал снижать потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель из-за хаоса на Ближнем Востоке. Об этом заявили источники Politico.

Официальные лица в Брюсселе отметили, что ЕС откажется от пересмотра потолка цен в результате израильско-иранского конфликта, который разгоняет стоимость сырья. Два дипломата подтвердили, что эскалация конфликта в регионе означает, что этот план больше не работает.

«Идея снижения ценового потолка, вероятно, не сработает из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности», — пояснил один из спикеров.

Ранее в Брюсселе заявили, что вряд ли смогут понизить потолок цен на российскую нефть, так как против такой инициативы выступает президент США Дональд Трамп. Мнение Евросоюза по вопросу потолка цен «не имеет большого значения», поскольку без одобрения Вашингтона план реализовать не удастся — не выйдет даже заставить всех членов (в том числе критикующих новые ограничения Венгрию и Словакию) объединения проголосовать за ужесточение санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за роста мировых цен на нефть вопрос о снижении потолка стоимости российского топлива стал менее неотложным. В последние месяцы из-за торговой войны, устроенной Трампом, цены пошли вниз, и начали звучать предложения о снижении потолка до 45 долларов за баррель. Однако с начала ударов Израиля по Ирану цена вновь резко возросла. Фон дер Ляйен признала, что на уровне 60 долларов потолок «давал мало эффекта», но сейчас цена на нефть выросла, так что «потолок на нынешнем уровне выполняет свою функцию».

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