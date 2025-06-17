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00:02, 18 июня 2025Мир

Глава ЕК захотела отложить вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть

Фон дер Ляйен снова признала важность потолка цен на нефть из России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Из-за роста мировых цен на нефть вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть стал менее неотложным. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Agence France-Press (AFP).

Авторы материала отметили, что в последние месяцы из-за торговой войны, устроенной президентом США Дональдом Трампом, цены пошли вниз, и начали звучать предложения о снижении потолка до 45 долларов за баррель. Однако, уточняется, что с начала израильских ударов по Ирану цена вновь резко возросла.

Чиновница признала, что на уровне 60 долларов потолок «давал мало эффекта». Однако сейчас цена на нефть выросла, так что «потолок на нынешнем уровне выполняет свою функцию», подчеркнула Фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что цена на нефть марки Brent выросла почти на пять процентов из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля.

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