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22:56, 17 июня 2025Экономика

Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля

Цена на нефть Brent выросла почти на 5 % из-за конфликта Ирана и Израиля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Цена на нефть марки Brent выросла почти на пять процентов из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Мировые цены на нефть вновь подскочили 17 июня в связи с ситуацией вокруг взаимных ракетных обстрелов Израиля и Ирана, в которую во вторник активно вмешался и президент США Дональд Трамп.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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