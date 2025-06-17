Цены на нефть вновь подскочили на фоне слов Трампа об ожидании капитуляции Ирана

Цены на нефть марки Brent вплотную подошли к $75 за баррель

Мировые цены на нефть вновь подскочили 17 июня в связи с ситуацией вокруг взаимных ракетных обстрелов Израиля и Ирана, в которую во вторник активно вмешался и президент США Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость барреля марки Brent упавшая накануне до 71,5 доллара, во вторник достигла почти 75, поднимаясь к моменту написания материала на 2,25 процента, до 74,88 доллара.

За несколько часов рост превысил два доллара на фоне заявлений Трампа о том, что американские власти ожидают полной капитуляции Ирана, из чего некоторые сделали вывод о готовности Белого Дома принять участие в конфликте.

«Если у них есть желание поговорить, они знают, как меня найти. Они должны были принять сделку, которая была на столе», — также добавил глава США. В МИД Китая линию поведения политика по поводу кризиса на Ближнем Востоке расценили как «подливание масла в огонь».

В прошлую пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал многочисленные объекты в Иране, назвав причиной своих действий разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.