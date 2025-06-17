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13:04, 17 июня 2025Мир

Трамп предложил Ирану поговорить

Трамп: Если руководители Ирана хотят поговорить, они знают, как меня найти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если руководство Ирана хочет провести переговоры с Соединенными Штатами, для этого нет никаких препятствий, заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

«Если у них есть желание поговорить, они знают, как меня найти. Они должны были принять сделку, которая была на столе, — это спасло бы много жизней!» — написал он.

Американский лидер также опроверг сообщения СМИ о том, что переговоры Вашингтона и Тегерана уже состоялись, назвав их сфабрикованными и фейковыми.

Ранее Трамп заявил, что у него «особо нет настроения» лично вести переговоры с Ираном о прекращении огня и возобновлении ядерной сделки. Он добавил, что может отправить вместо себя спецпосланника Стива Уиткоффа или вице-президента США Джея Ди Вэнса.

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