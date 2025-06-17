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12:01, 17 июня 2025Мир

Трамп оказался не в настроении общаться с Ираном

Трамп заявил, что у него нет настроения вести переговоры с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «особо нет настроения» вести переговоры с Ираном касательно прекращения огня и возобновления ядерной сделки. Слова американского лидера передает агентство Reuters.

«У меня особо нет настроения на переговоры с Ираном (...). Возможно, я отправлю [спецпредставителя Стива] Уиткоффа или [вице-президента США Джей Ди] Вэнса для этого», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что ищет лучший вариант, чем «просто прекращение огня» между Ираном и Израилем. Он подчеркнул, что хотел бы добиться «полного прекращения иранской ядерной проблемы». Американский лидер также предположил, что израильская сторона «не намерена замедлять свои атаки в ближайшие дни», поскольку для этого не было никаких предпосылок.

Ранее Трамп предупредил Иран, заявив, что Тегеран должен подписать ядерную сделку, иначе «что-то произойдет». Он также отметил, что Исламская Республика сейчас стремится к переговорам, однако с этим иранским властям стоило определиться раньше.

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