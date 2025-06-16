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17:37, 16 июня 2025Экономика

Мировые цены на нефть начали снижаться

Цены на нефть снижаются 16 июня на 3,58 %, до $71,57 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Мировые цены на нефть, подскочившие до 78,5 доллара за баррель в первый день обострения ситуации на Ближнем Востоке, произошедшего 13 июня, начали снижаться в понедельник, 16 июня, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала за баррель марки Brent (речь об августовском фьючерсе) давали 71,57 доллара, что на 3,58 процента меньше, чем накануне.

В пятницу Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал многочисленные объекты в Иране, назвав причиной своих действий разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

«Конфликт, скорее всего, будет следовать обычной схеме. В результате ожидается временный рост цен на нефть, после чего они вернутся на прежние уровни», — цитирует Wall Street Journal аналитика Julius Baer Норберта Рюккера.

Ранее стало известно, что криптовалюта, отреагировавшая на начало взаимных ударов снижением до 102 тысяч долларов, поднялась в начале торговой недели выше 107 тысяч.

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