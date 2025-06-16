«Операции будут гораздо более разрушительны». Иран пообещал бить по Израилю до «полного уничтожения режима»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что операции против Израиля будут продолжаться до «полного уничтожения сионистского оккупационного режима».
Он также сообщил утром в понедельник, что началась новая волна ракетных атак, «более мощная и разрушительная, чем прежде». Как утверждается в заявлении, Ирану за счет новых методов удалось нарушить работу многоуровневых систем противовоздушной обороны Израиля так, что те стали атаковать друг друга.
«Инициативы и возможности, использованные в этой операции, несмотря на всестороннюю поддержку Соединенными Штатами и западными державами и обладание самыми современными и новейшими оборонными технологиями, привели к успешному и максимальному поражению ракетами целей на оккупированных территориях», — заявляет КСИР.
Иранские силы также пообещали, что будущие операции будут гораздо более разрушительны и точны.
Сторонники преступного сионистского оккупационного режима должны знать, что эффективные, целенаправленные и более разрушительные операции будут продолжаться до его полного уничтожения
Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Израилю
В Иране утром 16 июня сообщили, что КСИР применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву и Хайфе. Как отмечает агентство Tasnim, Корпус, вероятно, начнет чаще и больше использовать в своих атаках данный вид оружия, чтобы «поставить Израиль в затруднительное положение» для продолжения войны.
Одна из ракет повредила здание филиала посольства США в Тель-Авиве. Американский посол в Израиле Майк Хакаби сообщил о незначительных повреждениях, однако американский персонал не пострадал.
Израиль нанес удар по ядерному объекту Ирана
В свою очередь, израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум. В этом районе в тот момент произошли подземные толчки магнитудой 2,5. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.
Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, расположенный в горных тоннелях неподалеку от города Кум в центральной части Ирана. Он является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.
Армия обороны Израиля также заявила, что наносит удары по установкам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана и по мощностям по производству оружия в стране.
13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.
Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.