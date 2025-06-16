Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 16 июня 2025Мир

«Операции будут гораздо более разрушительны». Иран пообещал бить по Израилю до «полного уничтожения режима»

Иран пообещал продолжать операции против Израиля до полного уничтожения
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что операции против Израиля будут продолжаться до «полного уничтожения сионистского оккупационного режима».

Он также сообщил утром в понедельник, что началась новая волна ракетных атак, «более мощная и разрушительная, чем прежде». Как утверждается в заявлении, Ирану за счет новых методов удалось нарушить работу многоуровневых систем противовоздушной обороны Израиля так, что те стали атаковать друг друга.

An explosion is seen during a missile attack in Tel Aviv, Israel, Sunday, June 15, 2025.

An explosion is seen during a missile attack in Tel Aviv, Israel, Sunday, June 15, 2025.. Фото: Leo Correa / AP

«Инициативы и возможности, использованные в этой операции, несмотря на всестороннюю поддержку Соединенными Штатами и западными державами и обладание самыми современными и новейшими оборонными технологиями, привели к успешному и максимальному поражению ракетами целей на оккупированных территориях», — заявляет КСИР.

Иранские силы также пообещали, что будущие операции будут гораздо более разрушительны и точны.

Сторонники преступного сионистского оккупационного режима должны знать, что эффективные, целенаправленные и более разрушительные операции будут продолжаться до его полного уничтожения

Корпус стражей исламской революции

Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Израилю

В Иране утром 16 июня сообщили, что КСИР применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву и Хайфе. Как отмечает агентство Tasnim, Корпус, вероятно, начнет чаще и больше использовать в своих атаках данный вид оружия, чтобы «поставить Израиль в затруднительное положение» для продолжения войны.

Одна из ракет повредила здание филиала посольства США в Тель-Авиве. Американский посол в Израиле Майк Хакаби сообщил о незначительных повреждениях, однако американский персонал не пострадал.

An Israeli soldier stands near a damaged vehicle after missiles fired from Iran impacted a residential building, in Tamra, northern Israel June 15, 2025.

An Israeli soldier stands near a damaged vehicle after missiles fired from Iran impacted a residential building, in Tamra, northern Israel June 15, 2025.. Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль нанес удар по ядерному объекту Ирана

В свою очередь, израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум. В этом районе в тот момент произошли подземные толчки магнитудой 2,5. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.

Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, расположенный в горных тоннелях неподалеку от города Кум в центральной части Ирана. Он является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.

Армия обороны Израиля также заявила, что наносит удары по установкам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана и по мощностям по производству оружия в стране.

Материалы по теме:
«Мы будем продолжать» Иран ответил на атаки Израиля, ЦАХАЛ нанесла удар по новым целям, а иранцев призвали свергнуть режим
«Мы будем продолжать»Иран ответил на атаки Израиля, ЦАХАЛ нанесла удар по новым целям, а иранцев призвали свергнуть режим
14 июня 2025
Конфликт Израиля и Ирана: причины, хронология, последствия
Конфликт Израиля и Ирана:причины, хронология, последствия
13 июня 2025
Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?
Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?
15 июня 2025

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Операции будут гораздо более разрушительны». Иран пообещал бить по Израилю до «полного уничтожения режима»

    Гогунский обвинил женщин в доведении его до приступа

    В Москве настанет осенняя погода

    Взрыв беспилотника в Донецке попал на видео

    Россиянка поглумилась над склепами на Кавказе и вызвала гнев местных

    В зоне СВО рассказали о приемах уничтожения тяжелых беспилотников ВСУ

    Выдача кредиток в России обрушилась

    Лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа в российском городе

    Обвиненный в изнасиловании российский врач объяснил свои действия необходимостью

    Губерниев заявил о культе личности Вяльбе среди лыжников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости