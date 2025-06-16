Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля

КСИР: Операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения

Операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает РИА Новости.

«Эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима [в Израиле] будут продолжаться до полного его уничтожения», — говорится в сообщении.

Иранские военные отметили, что будущие операции будут более сокрушительными, жесткими, точными и разрушительными, чем предыдущие.

Ранее Израиль нанес удары по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс» в составе КСИР. Как уточнили в ЦАХАЛ, атакованных центрах оперативники готовили террористические атаки против Израиля.