Армия обороны Израиля нанесла удар по командным центрам сил «Кудс»

ЦАХАЛ: Израиль ударил по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс»

Израиль нанес удары по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Telegram-канале.

«ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам, принадлежащим силам "Кудс" КСИР и иранским военным», — говорится в заявлении.

Израильские военные подчеркнули, что в атакованных центрах оперативники «Кудс» готовили террористические атаки против Израиля, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке. Отмечается, что операция проводилась под четким руководством разведывательного управления ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум. Также в районе Фордо произошли подземные толчки магнитудой 2,5 балла.