Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 16 июня 2025Мир

Армия обороны Израиля нанесла удар по командным центрам сил «Кудс»

ЦАХАЛ: Израиль ударил по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Globallookpress.com

Израиль нанес удары по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Telegram-канале.

«ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам, принадлежащим силам "Кудс" КСИР и иранским военным», — говорится в заявлении.

Израильские военные подчеркнули, что в атакованных центрах оперативники «Кудс» готовили террористические атаки против Израиля, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке. Отмечается, что операция проводилась под четким руководством разведывательного управления ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум. Также в районе Фордо произошли подземные толчки магнитудой 2,5 балла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израильские военные самолеты нанесли удар по одному из наиболее защищенных ядерных объектов Ирана. Там произошло землетрясение

    После ДТП с тремя жертвами во Владимирской области возбудили дело

    Раскрыта цель израильских атак по Ирану

    Пушилин объяснил мотивы удержания Часова Яра ВСУ

    Москвичам рассказали о погоде в понедельник

    Названы главные вызовы для мировой экономики

    Глава российского региона раскрыл последствия массированной атаки ВСУ

    Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля

    В Кремле признали исчерпание модели роста экономики России

    Боец ВС России рассказал об обвале фронта ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости