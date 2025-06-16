Израильские военные самолеты нанесли удар по одному из наиболее защищенных ядерных объектов Ирана. Там произошло землетрясение

В Иране произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла на ядерном объекте в Фордо

Израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.

Израиль и Иран на данный момент официально не подтвердили эту информацию. В районе Фордо произошли подземные толчки магнитудой 2,5 балла. Об этом сообщил Иранский сейсмологический центр. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.

Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, расположенный в горных тоннелях неподалеку от города Кум в центральной части Ирана. Он является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту Фордо в Иране. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сможет уничтожить Фордо своими силами. При этом официально Белый дом опроверг эту информацию.

Израиль атаковал ракетные установки в центре Ирана

Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по установкам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана.

Также военные сообщили, что нанесли масштабную серию ударов по мощностям по производству оружия в Иране.

По всему Ирану были атакованы многочисленные объекты по производству оружия пресс-служба ЦАХАЛ

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

Иран запустил две волны ракет по Израилю

С вечера 15 июня Иран запустил две волны ракет в сторону Израиля. Во время первой были атакованы Тель-Авив и Хайфа. Как минимум одна иранская ракета поразила территорию аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

В Хайфе и Кирьят-Гате семь человек получили ранения. Женщина 62 лет попала в больницу в состоянии средней тяжести после отравления дымом, три человека с легкими травмами и трое пострадавших от паники. Под завалами домов могут оставаться люди, на месте работают спасатели.

Повреждения получили несколько жилых домов, на один из них рухнула иранская ракета, произошел сильный пожар. Также были разрушены автомобили, возгорания возникли на открытой местности из-за перехвата ракет.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по центрам разведки Израиля. Агентство Tasnim сообщило об ударе по израильскому оружейному заводу Rafael.

Вторая волна ракет была направлена в сторону Израиля в ночь на 16 июня, по всей территории страны прозвучали сирены, людей призвали находиться в убежищах. Работает система ПВО «Железный купол».

Стало известно о попадании ракеты по электростанции в Хайфе, там произошли взрывы и пожар. Две многоэтажки в районе Дан в Тель-Авиве оказались сильно разрушены после прямых попаданий иранских ракет, спасатели извлекали людей из-под завалов. В больницы попали минимум 67 человек, еще трое не выжили.

Жертвами трех атак Израиля на Иран стали более 70 женщин и детей, сообщил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

Трамп допустил дальнейшее продолжение конфликта Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что между Израилем и Ираном будет достигнута сделка. При этом он допустил, что сторонам «придется побороться» друг с другом до того, как они придут к миру.

Я думаю, что пришло время для сделки, и мы посмотрим, что из этого получится Дональд Трамп президент США

До этого Трамп заявил, что США «могут вмешаться» в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что на данный момент США официально не участвуют в боевых действиях.

Глава Белого дома также отметил, что открыт к идее посредничества президента России Владимира Путина. «Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали», — рассказал американский лидер.