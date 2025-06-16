Израиль ударил по ядерному объекту Ирана

Shot: Израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо

Израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.

При этом официального подтверждения этой информации нет. В местности ранее было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту Фордо в Иране. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сможет уничтожить Фордо своими силами. При этом официально Белый дом опроверг эту информацию.