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01:39, 16 июня 2025Мир

Израиль ударил по ядерному объекту Ирана

Shot: Израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Reuters / Maxar Technologies

Израильские военные самолеты нанесли удар по ядерному объекту Фордо в городе Кум, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.

При этом официального подтверждения этой информации нет. В местности ранее было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту Фордо в Иране. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сможет уничтожить Фордо своими силами. При этом официально Белый дом опроверг эту информацию.

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