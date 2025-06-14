Трамп допустил удар США по ядерному объекту Ирана

Трамп заявил, что США могут ударить по ядерному объекту Фордо в Иране

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту Фордо в Иране. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на израильского журналист Барака Равида.

По его сведениям, Трамп допустил такое развитие событий в ходе одного из телефонных разговоров с израильским премьером. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сможет уничтожить Фордо своими силами.

Подчеркивается, что официально Белый дом опроверг эту информацию.

Ранее Нетаньяху заявил, что президент США и американский народ поддерживают атаки Ирана Тель-Авивом.