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23:27, 14 июня 2025Мир

Трамп допустил удар США по ядерному объекту Ирана

Трамп заявил, что США могут ударить по ядерному объекту Фордо в Иране
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту Фордо в Иране. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на израильского журналист Барака Равида.

По его сведениям, Трамп допустил такое развитие событий в ходе одного из телефонных разговоров с израильским премьером. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сможет уничтожить Фордо своими силами.

Подчеркивается, что официально Белый дом опроверг эту информацию.

Ранее Нетаньяху заявил, что президент США и американский народ поддерживают атаки Ирана Тель-Авивом.

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