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22:11, 14 июня 2025Мир

Нетаньяху заявил о поддержке Израиля со стороны Трампа и народа США

Нетаньяху: Израиль атаковал Иран при поддержке Трампа и американского народа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США и американский народ поддерживают атаки Ирана Тель-Авивом. Слова политика приводит ТАСС.

«Вот что Израиль делает при поддержке — явной поддержке — президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и американского народа, а также многих других в мире. Итак, с Божьей помощью и при доброй воле и решимости всех свободных обществ мы победим», — заявил Нетаньяху.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. Он заявил, что Россия осуждает действия Израиля. Страна нарушила Устав ООН и международное право, продолжил он.

До этого об ударах Израиля по Ирану высказался президент США Дональд Трамп. Республиканец убежден, что ситуация на мировых рынках теперь улучшится.

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