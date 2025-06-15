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23:25, 15 июня 2025Мир

Израиль нанес серию ударов по объектам по производству оружия в Иране

ЦАХАЛ: Израиль нанес серию ударов по объектам по производству оружия в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maya Levin / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла масштабную серию ударов по мощностям по производству оружия в Иране. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, целью атаки было — подорвать возможности Ирана по производству оружия.

«По всему Ирану были атакованы многочисленные объекты по производству оружия», — уточнили военные.

Ранее сообщалось, что иранская армия запустила серию ракет по территории Израиля. В ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по территории Ирана в рамках операции под названием «Народ как лев».

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