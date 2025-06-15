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17:18, 15 июня 2025Мир

Иран запустил ракеты по Израилю

IRIB: Иранская армия запустила ракеты по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maya Levin / Reuters

Иранская армия запустила серию ракет по территории Израиля. Об этом со ссылкой на иранское государственное телевидение (IRIB) сообщило ТАСС.

Утверждается, что баллистические ракеты были направлены на Тель-Авив, Ашкелон и Хайфу.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате большинства ракет. «Сообщений о падении снарядов не поступало», — добавили в армейской пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по территории Ирана в рамках операции под названием «Народ как лев». По заявлению израильских властей, целями стали ядерные объекты и представители высшего командования Корпуса стражей исламской революции. Тегеран пообещал ответить «жестко и немедленно» и выпустил в сторону Израиля сотни ударных дронов.

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