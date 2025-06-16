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04:18, 16 июня 2025Мир

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, в нескольких районах страны звучат сирены, сообщили в израильской армии.

«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в публикации. Гражданскому населению необходимо укрыться в бомбоубежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления, передает The Times of Israel.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. С тех пор стороны обмениваются ударами.

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