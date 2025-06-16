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02:00, 16 июня 2025Мир

В районе ядерного объекта в Иране произошло землетрясение

На ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки мощностью 2,5 балла
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Иране на ядерном объекте в Фордо, где производится обогащение урана, зафиксировали подземные толчки, мощность которых составила 2,5 балла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.

Они произошли 15 июня в 23:05 по московскому времени на глубине 10 километров под землей.

Информация о пострадавших не поступала. Также нет никаких данных о возможных повреждениях, которые мог получить объект.

Ранее стало известно, что израильские военные самолеты нанесли удар по этому объекту. Официального подтверждения этой информации пока не было.

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