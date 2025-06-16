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01:19, 16 июня 2025Мир

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ракетным установкам в центре Ирана

ЦАХАЛ: Армия Израиля наносит удары по ракетным установкам в центре Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по установкам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по ракетным объектам класса "земля-земля" в центральной части Ирана», — указали военные.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран в ответ также нанес удары по Израилю.

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