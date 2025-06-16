Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ракетным установкам в центре Ирана

ЦАХАЛ: Армия Израиля наносит удары по ракетным установкам в центре Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по установкам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по ракетным объектам класса "земля-земля" в центральной части Ирана», — указали военные.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран в ответ также нанес удары по Израилю.