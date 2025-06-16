Момент попадания иранской ракеты по электростанции в Хайфе попал на видео

Shot: В Хайфе иранская ракета попала по электростанции, начался пожар

Видео: Telegram-канал Shot

В Хайфе иранская ракета попала по электростанции, момент удара попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

«Взрывы и пожар на электростанции города Хайфа. Судя по кадрам, туда прилетела иранская ракета. Официальной информации пока нет», — говорится в материале.

Отмечается, что над городом сбивает цели израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

Атака по Хайфе велась также вечером 15 июня, там и в Кирьят-Гате семь человек получили ранения. Повреждения получили несколько жилых домов, на один из них рухнула иранская ракета, произошел сильный пожар. Также были разрушены автомобили, возгорания возникли на открытой местности из-за перехвата ракет. Иран запустил по Израилю не менее 30 ракет в первую волну атаки.

