Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 16 июня 2025Мир

Момент попадания иранской ракеты по электростанции в Хайфе попал на видео

Shot: В Хайфе иранская ракета попала по электростанции, начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram-канал Shot

В Хайфе иранская ракета попала по электростанции, момент удара попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

«Взрывы и пожар на электростанции города Хайфа. Судя по кадрам, туда прилетела иранская ракета. Официальной информации пока нет», — говорится в материале.

Отмечается, что над городом сбивает цели израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

Атака по Хайфе велась также вечером 15 июня, там и в Кирьят-Гате семь человек получили ранения. Повреждения получили несколько жилых домов, на один из них рухнула иранская ракета, произошел сильный пожар. Также были разрушены автомобили, возгорания возникли на открытой местности из-за перехвата ракет. Иран запустил по Израилю не менее 30 ракет в первую волну атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп запретил Израилю ликвидировать верховного лидера Ирана. Что говорит Тель-Авив о возможной судьбе аятоллы Хаменеи?

    ВСУ расстреляли отступающих солдат

    29 человек пострадали при ударе Ирана по Израилю

    Турист заплатил за секс с 13-летней девочкой в Таиланде и поплатился

    Вмешательство США в конфликт с Ираном допустили

    В России оценили тактику военных при продвижении в районе села Петровское в ДНР

    Медведь напал на туриста и столкнул его в ущелье

    Желающим разорвать долгие отношения людям предложили задать себе один вопрос

    Россиянам рассказали об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

    Раскрыт план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости