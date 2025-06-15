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21:50, 15 июня 2025Мир

В Израиле семь человек получили ранения во время иранской атаки

В Хайфе и Кирьят-Гате семь человек получили ранения во время атаки Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в Израиле

Фото: Mamoun Wazwaz / Globallookpress.com

В Хайфе и Кирьят-Гате семь человек получили ранения во время атаки Ирана вечером 15 июня. Об этом сообщает Shot со ссылкой на экстренные службы Израиля.

Женщина 62 лет попала в больницу в состоянии средней тяжести после отравления дымом, три человека с легкими травмами и трое пострадавших от паники. Под завалами домов могут оставаться люди, на месте работают спасатели.

Повреждения получили несколько жилых домов, на один из них рухнула иранская ракета, произошел сильный пожар. Также были разрушены автомобили, возгорания возникли на открытой местности из-за перехвата ракет.

Иран запустил по Израилю не менее 30 ракет в первую волну атаки. Над Хайфой и Кирьят-Гатом поднимается зарево, задействованы экстренные и пожарные службы.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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