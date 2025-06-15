Иран заявил о нанесении ударов по центрам разведки Израиля

КСИР заявил о нанесении Ираном ударов по центрам разведки Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по центрам разведки Израиля, передает РИА Новости.

Там отметили, что военно-комические силы КСИР провели серию ракетных атак, поразив израильские разведывательные центры.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

