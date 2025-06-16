Раскрыто число погибших женщин и детей в Иране в результате атак Израиля

МИД Ирана сообщил о гибели более 70 женщин и детей в результате атак Израиля

Жертвами трех атак Израиля на Иран стали более 70 женщин и детей. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, его слова передает РИА Новости.

«Израильский режим-агрессор делает вид, как будто его атаки выполняются точно и без нападения на жилые районы, однако правда в другом. Только в результате трех атак погибли более 70 женщин и детей», — указал дипломат.

Багаи отметил, что 10 детей по-прежнему находятся под завалами здания в районе Чамран.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран нанес ответные удары по Израилю.