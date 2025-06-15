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21:56, 15 июня 2025Мир

Иранские ракеты поразили аэропорт Израиля

Иранские ракеты поразили израильский аэропорт Бен-Гурион
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Tomer Neuberg

Как минимум одна иранская ракета поразила территорию аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, на опубликованных кадрах появился столб дыма, поднимающийся с территории аэропорта.

Ранее Иран нанес удары по Тель-Авиву и Хайфе во время нового запуска ракет по Израилю. Как отметили журналисты, в Хайфе ракета поразила цель.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

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