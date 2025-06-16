Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву и Хайфе

Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву и Хайфе. Об этом сообщает агентство Tasnim в понедельник, 16 июня.

«Ракетная атака Ирана на Израиль сегодня утром отличалась от предыдущих более активным использованием гиперзвуковых ракет», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, Корпус стражей исламской революции (КСИР), вероятно, начнет чаще и больше использовать в своих атаках по Израилю данный вид оружия, чтобы поставить Израиль в затруднительное положение для продолжения войны.

Ранее КСИР заявил, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения. Иранские военные отметили, что будущие операции будут более сокрушительными и жесткими.